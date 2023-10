Podle plánů ministerstva životního prostředí se má v Česku v příštích letech zásadně zvýšit výroba elektřiny ve větrných elektrárnách. Zajistit by to mělo celkem až tisíc nových větrníků. Jejich stavbu chce stát investorům výrazně ulehčit. A to hlavně ve vybraných lokalitách, kde by vrtule měly dost silného větru a zároveň by nevadily přírodě nebo jiným zájmům. Jenže právě v tom je háček, ambiciózní proces tipování vhodných míst se v posledních měsících zbrzdil.

Resort původně počítal s tím, že bude o jednotlivých lokalitách jednat v regionech už na jaře, dosud ale žádný seznam k dispozici není.

