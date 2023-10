Při pohledu zvnějšku je těžké pochopit, podle čeho současná ČNB rozhoduje o úrokových sazbách. Zhruba do poloviny roku 2022 jsme s tím rozhodováním sice nemuseli souhlasit, ale bylo to jasné: ČNB reagovala na data pomocí pravidla, kterému se někdy říká „model“. Jeden z hlavních výsledků měnové ekonomie zní, že i špatné, ale předvídatelné pravidlo centrální banky je často lepší než žádné.

V polovině loňského roku bylo pravidlo (model) vypnuto. Mnozí to vnímali tak, že nové vedení ČNB bude chtít sazby vyhlazovat. To znamená, že místo sazeb nad 10 procent, které by tehdy rád viděl model, bude držet sedm procent, ale mnohem déle, než bude model chtít („stabilita je dobrá“). Zase, mohli jsme s tím nesouhlasit, ale ten přístup vypadal do jara koherentně a byl v souladu s komunikací ČNB.

