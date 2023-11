Zatímco většina lidí v produktivním věku se snaží čas strávený před obrazovkou počítače omezit, ukazuje se, že ve vyšším věku by používání internetu naopak mohlo zbrzdit pokles mentálních schopností mozku. A to včetně demence. Ideální doba strávená na internetu by podle nové studie měla být jedna až dvě hodiny denně.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak ochránit mozek před demencí?

Jak brouzdání na internetu pomáhá?

Platí i tady: čím více, tím lépe?