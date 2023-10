Vždy když roste nespokojenost zaměstnanců s mzdami, ozve se ihned i varování před jejich rychlým růstem. V inflačních dobách – a v jedné z nejhorších stále ještě vězíme – se svižné přidávání pochopitelně nelíbí centrální bance. Velké zvyšování mezd není ani v zájmu firem. Růst příjmů zaměstnanců – tedy těch „svých“ – pak pochopitelně brzdí i každá vláda, která se snaží rychle pomoci státním financím. A tak se do omrzení opakuje, že by výplaty neměly předbíhat produktivitu práce a přidá se spousta dalších argumentů, proč právě nyní je obzvlášť obtížné mzdy zvyšovat. Jenže dnešní doba je natolik jiná, že na to nebudou zaměstnanci právem slyšet, i když čistě formálně jejich reálná mzda konečně vzroste.

