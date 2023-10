Na první pohled to vypadá jako pohádka. Stát škrtne zlé dotace a český rozpočet se dostane do kondice. Škrtnou se hlavně dotace na energie, mimo jiné na poplatek na obnovitelné zdroje, který platila každá domácnost i firma až do října loňského roku, kdy jej vláda vzala na sebe v rámci pomoci s drahými energiemi. Jenže vláda jaksi opomněla říci, že každý její škrt musí někdo zaplatit.

Národní dotace jdou z daní, přispíváme na ně my všichni. Když se zruší dotace a náklad se přenese na spotřebitele, aniž by ale současně došlo ke snížení daní, dá se to interpretovat i tak, že vláda přesunem dosavadních dotací na přímé výdaje spotřebitele přesouvá daňovou zátěž. A často ji tak i většině zvyšuje. Platí to právě i pro poplatek na obnovitelné zdroje, který budou z rozhodnutí vlády od příštího roku opět platit spotřebitelé, tedy domácnosti a firmy.

