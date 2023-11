České e-shopy i firmy dovážející elektroniku doufají, že jim následující dva měsíce pomohou zvrátit pokles prodejů v letošním roce. Nástup předvánočních slev začal už v říjnu, vrchol pak přijde v listopadu s takzvaným černým pátkem. Pro české e-shopy je ovšem termín 24. listopadu příliš daleko, slevové akce tak spouští už nyní. Některé z nich mile překvapí.

Telefony v první řadě

Zatím nejvíce slevových akcí pod hlavičkou černého pátku ohlásili výrobci mobilních telefonů: Honor, Xiaomi a Vivo. Prodeje telefonů se propadly globálně, a tak je logické, že se firmy snaží negativní trend zvrátit. Honor slibuje slevy až 7000 korun v obchodech Alza, Datart, Mobil Pohotovost, Space a Planeo.

Největší sleva se logicky týká nejdražšího modelu Honor Magic5 Pro. S novou cenou 20 900 korun už je tento model konkurenceschopnější. Původní částka neodpovídala situaci na trhu, i když výbavou může telefon konkurovat Galaxy S23 nebo iPhonům. Honor 90 za 12 tisíc místo patnácti může také zaujmout v ostře sledované střední třídě, a to hlavně nadstandardním displejem a slušným fotoaparátem.

Xiaomi sází na střední třídu, tedy na Redmi Note 12 Pro+ 5G, u kterého slibuje slevu až tři tisíce. V praxi je ovšem cena 9000 korun jen o deset procent nižší, než za kolik se telefon v poslední době prodával ve většině e-shopů. To ale neznamená, že jde o špatnou nabídku, výbava telefonu je v dané cenové kategorii výborná. Xiaomi zlevnilo i produkty pro domácnost, třeba robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum E10 je o pětinu levnější, za 3599 korun se mu dá odpustit minimalistická výbava i nabídka funkcí – umí jenom „zametat“.

Neochota utrácet roste Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu Češi stále více šetří kvůli obavám z cen energií a nákladů na bydlení obecně. Domácnosti za září utratily v maloobchodu o čtyři procenta méně než v září 2022 a tržby klesly i ve srovnání se srpnem. Tržby obchodům klesají už 17 měsíců v řadě.

Vivo se přihlásilo se slevami jako druhé, ale podobně jako u Xiaomi je většina reálných slev jen mírná. Vlajkový model X90 Pro je s novou cenou 22 999 korun levnější jen o osm procent. I Vivo slevu potřebuje, protože se pohybuje ve stejné cenové kategorii jako iPhony a Galaxy S nebo povedený Galaxy Z Flip od Samsungu. V naší recenzi ovšem bodoval kvalitou obrazovky i fotoaparátu s nálepkou Zeiss.

Samsung ani Apple zatím černý pátek nemají, ale Samsung nabízí v podstatě průběžně slevové akce, aktuálně se slevami na koupi více produktů najednou. Apple oficiálně slevy nemá, ale prodejci je nabízí na starší modely telefonů. Ty aktuální jsou stále nedostatkovým zbožím a ani se není čemu divit. iPhone 15 Pro Max je parádní kus hardwaru.

Výběr z aktuálních slev

První várka předvánočních slev má hodně velkého favorita v podobě televize TCL C835 v 75“ variantě, která se dostala na cenu pod třicet tisíc korun. Tak velká miniLED obrazovka s QLED displejem opravdu stojí za to. Menší model v naší recenzi uspěl – a větší, letošní verze se slevou 23 procent je skoro neodolatelná. Jinak obecně platí, že loňské televize stojí i polovinu toho co před rokem.

Počítače se moc nezlevňují, kvůli malým maržím není kam, a tak mile překvapí 23procentní sleva na nejlevnější notebook s OLED obrazovkou ASUS Vivobook Go 15 OLED. Za 13 490 korun je počítač vybavený procesorem AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB RAM a 512 GB prostoru pro data. Je to tedy skvělá koupě – v ceně je i licence Windows 11.

Nadstandardní čtvrtinovou slevu nabízí také HTC na svůj systém virtuální reality Vive Pro 2. Stojí dvakrát tolik co Quest od Facebooku, ale ve spojení s výkonným počítačem toho umí mnohem víc – detaily najdete třeba v naší recenzi. Před dvěma lety kompletní sada stála skoro čtyřicet tisíc, nyní je to bez koruny 25 tisíc.

Levnější jsou v rámci Black Friday i robotické vysavače, které patří mezi populární „rodinné“ vánoční dárky. Tady se vytáhl highendový Roborock. Model S8+ se prodává o 19 procent levněji – pořád je to ale 18 tisíc za vysavač s mopem.

Dokonce ani Lego se nevyhnulo slevové mánii a například Alza prodává stavebnice se slevou až 40 procent. Největší slevy se týkají komerčně neúspěšných stavebnic, ty velké a populární jsou zlevněné jen o pět až deset procent. Na CZC.cz je podobná akce, ve které zaujme například Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars se dvacetiprocentní slevou.

Nakonec si zmínku zaslouží dva „kancelářské“ dárky. Microsoft s Alzou drží tradici a i letos na Black Friday nabízí roční rodinné předplatné služby Microsoft 365 se 40procentní slevou. Za 1500 korun na rok je přístup k aplikacím Microsoft Office na šesti počítačích a 1TB úložiště ve službě OneDrive propojené s Windows opravdu výhodnou nabídkou. Aktuálně ovšem uvádí tento produkt jako nedostupný, zájem byl asi příliš velký. Za stejnou cenu lze roční předplatné Microsoft 365 koupit ještě ve fyzických prodejnách Planeo.

I doma pak může udělat radost barevná tiskárna. Epson doprodává dva roky starý model EcoTank L3210 za 3590 korun, ale s cashbackem lze cenu srazit o dalších tisíc korun. V ceně je přitom inkoust na 8000 barevných stran a na 6500 stran s barevnými prvky (nebo stovky fotek A4). My jsme testovali dražší modely, ale základní technologie je stejná.

Jak poznat dobrou cenu

Dobrou zprávou i letos je, že falešné slevy budou vzácné. Pravidla pro cenové akce říkají, že uváděná sleva musí odpovídat nejnižší ceně za posledních třicet dní. Už loni obchody tato pravidla dodržovaly – alespoň ty zavedené – a případné odchylky byly výjimkou.

Některé obchody nabízí zákazníkům také snazší orientaci mezi novými a staršími výrobky ve slevách díky uvedení roku výroby nabízeného zboží nebo datu jeho zařazení do nabídky. Datart už několik let například uvádí informaci o modelovém roce u televizorů jako jeden z filtrů, ovšem u mobilních telefonů nikoliv. Naopak Alza nově ukazuje informace o roce uvedení na trh u mobilních telefonů hned v krátkém popisu v seznamu produktů, naopak u televizí informace chybí.

CZC.cz pak nabízí informaci o zařazení produktu do nabídky, není ale tak snadno vidět – je k dispozici až na konci přehledu parametrů na stránkách jednotlivých produktů. S identifikací roku výroby pomůže i srovnávač cen Heureka, který nabízí graf vývoje cen – ten začíná v den uvedení na český trh.

Pro spotřebitele, kteří nesledují názvy produktů a jejich číslování, je to výborná pomůcka. U televizorů i telefonů přitom starší modely mohou být hodně zajímavou koupí díky tomu, že u nich cena výrazně klesá, životnost je přitom dlouhá. Platí to i u velké části mobilů z posledních dvou let, u kterých výrobci prodlužují trvání softwarové podpory.

Apple je tím proslavený dlouhodobě, Samsung pak patří ke špičce u výrobců telefonů. Delší dostupnost aktualizací a nových verzí operačního systému se ale většinou omezuje na dražší značky a jejich nejlepší modely. U Samsungu jsou to skládací telefony Galaxy Z, vlajková řada Galaxy S a střední třída telefonů Galaxy A.

Čínské značky začaly prodlužovat softwarovou podporu víceméně až letos – většina mobilů značek Xiaomi, Vivo, Oppo nebo Realme nabízí jen minimum, ke kterému je zavazují podmínky Googlu. Tedy dva roky čtvrtletních aktualizací.

U notebooků rok výroby nehraje až takovou roli, pokud jde o stroje z posledních dvou let. Starší už velké online obchody na skladech nedrží, pokud nejde o stále podporované modely. Meziroční nárůsty výkonu nejsou zásadní, rozdíl je jen u grafických karet herních notebooků a stolních počítačů. U audio vybavení pak rok výroby nehraje roli téměř vůbec, to kvalitní je vůči plynutí času imunní – skvěle hrají sluchátka stará dvacet let i reprosoustavy staré skoro půl století, ale to je trochu jiný příběh.

U drobnějších doplňků počítačů a telefonů nebo u sluchátek se ještě vyplatí sledovat konektory – nemá moc smysl kupovat zařízení, která používají starší z nich. Co nemá USB-C, je dnes v nevýhodě – platí to i třeba pro powerbanky.