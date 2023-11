Pinocchio, hlavní postava dětského románu spisovatele Carla Collodiho, byl původně dřevěný panáček, který se vyznačoval tím, že čím víc si vymýšlel, tím víc se mu prodlužoval nos. Nutno říci, že něco takového by člověk ocenil v případě politiků. Ne snad proto, aby běžný volič zjistil, kdy zcela plánovitě nemluví pravdu. Spíše proto, aby bylo možné detekovat případy, kdy si nevymýšlí.

Politika pochopitelně není svět Mirků Dušínů. Současně ale nemá být – i přes některé názory – prostředím, kde je nutné každé slovo úporně zkoumat a prověřovat ze všech stran.

Uvěřitelnost politika ale také je, nebo může být, otázkou dobrého PR a marketingu. Bohužel tohle všechno vládě Petra Fialy chybí. Trváním na nesmyslech nabídla zcela zbytečně munici opozici a současně ztratila další vlastní voliče, jejichž deziluze by se dala vážit na tuny. Protože i skalní příznivci vládní pětikoalice by konečně potřebovali vědět, kdy to, co říká premiér, je pravda a kdy se sliby (včetně těch, jimiž překypuje vládní prohlášení) stávají nerealizovatelné, až rovnou vymyšlené. A je jedno, zda jde o původní závazek stabilních valorizací důchodů či nezvyšování daní, anebo právě teď tvrzení o nezvyšování ceny energie.

