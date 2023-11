Aby byla banka v Česku zvolena jako nejlepší, je nutné, aby excelovala v kritériích, jež hodnotí její ekonomickou výkonnost. Stejně velkou váhu má ovšem v celkovém hodnocení i to, jak je proklientská. Do tohoto pohledu se počítá například to, jak širokou má nabídku produktů a služeb či jak je dostupná v kamenných pobočkách a on-line. Vůbec nejdůležitější kategorií v klientském pohledu jsou pak náklady na vedení běžných účtů.

Zbývá vám ještě 90 % článku