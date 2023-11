Vysvětlit člověku z ulice podstatu měnové politiky a záměry centrální banky není nikdy jednoduché. O to větší výzva je to v době, kdy inflace snížila životní úroveň Čechů zdaleka nejvíc v tomto tisíciletí. Loňské extrémní výkyvy energetických trhů a mimořádná opatření, kterými na ně vláda reagovala, vnesly do statistik mimořádný chaos. A to i do těch nejaktuálnějších.

Výsledkem je situace, kdy zdražování vlastně po většinu roku slábne – meziměsíční inflace klesla až na nízké desetinky procenta – a přitom celková inflace skokem vzrostla. Statistický úřad v pátek oznámil, že podle říjnových dat celková inflace poskočila na 8,5 procenta, zatímco v září to bylo jen 6,9 procenta. Přitom se minulý měsíc s cenovkami nestalo nic dramatického. Stejně matoucí situaci zažijeme ještě v prosinci. A pak i v lednu, kdy ovšem bude v hlavní roli obávané novoroční přeceňování. Matoucí data tak přijdou v kritické době, kdy se vyjednává o vyšších mzdách a firmy tradičně přepisují své ceníky. O důvod víc statistický zmatek a jeho příčiny dešifrovat.

