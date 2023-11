Stávající systém výchovného, tedy plošný pětisetkorunový příspěvek k důchodu za každé vychované dítě, by se měl brzy razantně změnit. Vztahovat by se měl jen na děti od třetího dál, u prvního a druhého potomka by si pak ženy – nebo pečující muži – mohly dobu péče o ně započítávat do důchodu, jako by braly průměrnou mzdu. A to maximálně do tří let věku dítěte. Vyplývá to z pracovního návrhu, který na základě koaliční debaty připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a HN jej měly možnost prostudovat.

