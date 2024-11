Kdo nekrade, okrádá rodinu, říkalo se mezi lidem za dob hlubokého socialismu. Spíše než na rozšířenost naznačované praxe ukazoval tento výrok na zvláštnost tehdejší morálky, která v prostředí, kde skoro všechno patřilo všem a zároveň nikomu, považovala za větší prohřešek okrást souseda než si přilepšit na úkor velké šedé zóny.

Šedé zóny vlastnictví jsou naštěstí minulostí, zato pojem okrádání zřejmě směřuje k významovému rozšíření. To díky výrokům Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně, kde podle citace agentury ČTK v souvislosti s vládní reformou důchodů prohlásil, že „o žádnou důchodovou reformu nejde, jde o okradení důchodců a zaměstnanců“. Za zmínku stojí i jeho druhý citovaný výrok, že „důchody nebudou tím, co by mohlo rozvrátit veřejné finance“.

Každé z těchto sdělení si najde své posluchače. To o okrádání podsouvá dojem, kterému část populace ráda podléhá, že mocní v této zemi disponují jakousi imaginární hydrou, která bude odčerpávat zdroje zároveň důchodcům i pracujícím. Co na tom, že princip průběžného penzijního systému spočívá v transferech od výdělečně činných k důchodcům, a že tedy případná změna k horšímu pro jednu z těchto skupin musí znamenat (s časovým rozlišením) přilepšení druhé skupině?

Že systém penzí není třeba reformovat, protože nebude tím, co rozvrátí veřejné finance, je odvážný výrok. Uklidnit ale může jen toho, kdo věří, že podle letošního průzkumu agentury CVVM druhý nejdůvěryhodnější politik této země disponuje jinými propočty než ekonomové z ministerstev a akademických pracovišť. Ti totiž vyčíslují dopad stárnutí populace na veřejné finance, včetně průběžného systému penzí, jak je dnes nastaven, na desítky a výhledově na stovky miliard korun ročně.

Jistě, na slova pronesená v Poslanecké sněmovně je třeba nahlížet jako na součást politického marketingu. Limitem toho, co si konkrétní řečník dovolí sdělit, bývá jen jeho svědomí či vnitřní integrita. Příměrem legislativních změn k okrádání nastavil Andrej Babiš v tomto směru laťku hodně vysoko.