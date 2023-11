Trvalo to dlouhé měsíce, než z ministra financí Zbyňka Stanjury vypadlo, co všichni dávno věděli. A to že velké banky v rámci daně z neočekávaných zisků zaplatí jen drobné. Stanjura se k tomu vyjádřil vlastně jen mimochodem, když potvrdil to, co jeho náměstek Marek Mora minulou středu řekl poslancům z rozpočtového výboru: že banky na mimořádné dani zaplatí jen několik miliard. „Nemám důvod, abych rozporoval to, co říkal pan náměstek,“ pronesl v České televizi Stanjura. „V politickém slovníku to znamená do pěti miliard,“ upřesnil ministr.

Jenže pouhým ministrovým návratem do – pro rozpočet drsné – reality to nemůže skončit. V případě mimořádné daně uvalené na šest největších bank nejde o nějaké těsné nenaplnění rozpočtovaných příjmů nebo vývoj daný nečekaným vývojem ekonomiky. Stát dostane o řád méně, než s čím ministr – navzdory řadě varování, která k němu a jeho lidem směřovala – loni počítal. Vždyť mluvil o 33 miliardách.

