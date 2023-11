Ministerstvo práce a sociálních věcí dotáhlo do legislativní podoby návrh změn důchodového systému, který vláda odsouhlasila v květnu. Stručně řečeno, do důchodu se bude odcházet později a samotné důchody budou nižší vůči tomu, na co se důchodce může těšit dnes. A to – s několika málo výjimkami, kam patřily například loňské valorizace – není zrovna vyhlídkou na zlepšení životní úrovně proti současnosti.

Důvody pro navrhované změny jsou jasné: populace stárne, lidé začínají pracovat v čím dál pozdějším věku, dožívají se více let a náš penzijní systém je neudržitelný. Po změně sice bude i nadále schodkový, nicméně o něco méně, než by byl, kdyby se nezměnilo nic.

Co se dočtete dál Jurečkova reforma nabízí delší práci a nižší důchody. Co v ní ale chybí?

Kde chce vzít peníze?

Změní se pracovní trh?