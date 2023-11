Vláda do sněmovny posílá, jejími slovy, skutečnou důchodovou reformu, která by měla platit od roku 2025. Za mě je to malá reforma s velkým dopadem. A ať už to chcete nazývat reforma nebo ne, vězte, že oznámené změny důchodového systému jsou významné. Především dvě změny budou mít výrazný vliv na to, co od našeho důchodového systému může dnes mladý člověk v budoucnu očekávat.

Zásadní jsou dvě součásti této velké malé důchodové reformy: věk odchodu do důchodu a výše důchodu. Zaprvé, hranice odchodu do důchodu se bude zvyšovat spolu s věkem dožití, ale jen o dva měsíce za rok a jen pro lidi narozené po roce 1965. Cílem je, aby průměrná délka výplaty důchodu zůstala na stejné úrovni jako nyní, tj. zhruba 21,5 roku. Zadruhé, nově přiznané důchody se budou pro budoucí důchodce počítat o něco méně výhodněji, než je tomu dnes. (Konkrétně platby a roky pojištění se přepočítají v o něco menší důchody přiznané především po roce 2035.) Důchody by měly nadále růst, ale méně než před změnou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké změny v důchodovém systému připravila vláda pro dnešní mladé a jaké pro současné seniory?

A proč se na změny lze dívat optimisticky i pesimisticky?