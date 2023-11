Evropané potřebují posílit svoje armády a ekonomiku, aby měli ve světě větší respekt a dokázali krize doma i ve svém okolí zvládat. V rozhovoru pro HN to říká britský historik Timothy Garton Ash. Zároveň uvádí, že na obraně současné Evropy se podle něj musí podílet i mladí lidé. Garton Ash, znalec moderních dějin střední Evropy, přijel do Prahy na výroční konferenci Aspen Institute Central Europe a také tu představuje svoji novou knihu „Evropa, náš domov“, která v těchto týdnech vychází ve dvaceti jazycích včetně češtiny.

Je doba plná dramatických událostí. Která z nich vás z hlediska dalšího osudu Evropy znepokojuje nejvíc?

Znepokojivých událostí je hodně. Válka na Ukrajině se nevyvíjí dobře. Ukrajina nezískala zpět mnoho území a podpora USA se podstatně snižuje. To mě velmi znepokojuje. Válka mezi Izraelem a Hamásem není jen otázkou zahraniční politiky, je otázkou vnitřní politiky mnoha našich zemí. Podívejte se na rozsah demonstrací v Londýně i jinde. Nesmíme zapomínat na klimatické změny. Minulý měsíc byla průměrná globální teplota o 1,7 stupně vyšší než před průmyslovou revolucí. To je již nad hranicí 1,5 stupně. A pak existuje velmi vážná vyhlídka, že se Donald Trump opět stane prezidentem Spojených států. To je pořádná porce vnějších výzev. Na domácí scéně vidíme reálné nebezpečí, že by se rok 2023 mohl stát dalším rokem 2015, kdy strach z masové imigrace přivede voliče k populistům. Myslím, že ze všech výzev mě nejvíce znepokojuje to, že by nám Evropanům selhala vůle, že bychom ztratili důvěru v to, že jsme skutečně schopni tyto problémy řešit a bránit své vlastní zájmy a hodnoty před těmito výzvami.

