I rozbité hodiny mají pravdu – dvakrát denně, říká se. Lze to použít na nejnovější výroky maďarského premiéra Viktora Orbána o válce na Ukrajině. Orbán se ohledně ruské agrese buď mýlí, nebo vědomě říká nesmysly takřka vždy. Ale když nyní vyzval, aby Evropa začala vyjednávat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, měl pravdu.
Než se někdo pohorší nad tím, proč jednat s agresorem a proč dávat za pravdu zrovna Orbánovi, měl by si uvědomit, že dávno před ním vyzval k přímým jednáním s Putinem taky bývalý finský prezident Sauli Niinistö. Tedy respektovaný politik, který nedávno na výzvu Evropské komise sepsal pro země Evropské unie zprávu o tom, jak by se evropské společnosti měly stát odolnějšími vůči výrazně zhoršenému bezpečnostnímu prostředí. Vždyť je to logické – proč by měl mít monopol na jednání s Rusy Donald Trump? Na nás Evropany doléhají nejrůznější důsledky války na Ukrajině mnohem víc. Musíme se proto snažit ošetřit si vlastní zájmy. Nástrojem pro to mohou být i přímé rozhovory s ruským prezidentem.
Co se dočtete dál
- Kdo by měl za Evropu s Putinem vyjednávat.
- Jaké dvě věci si musí Evropané mezi sebou před případným vyjednáváním ujasnit.
- Proč nedává smysl, aby s Putinem mluvil jen Trump.
