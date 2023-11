Šedesát pět kilometrů od hranice poloostrova Krym se ukrajinští námořní pěšáci prokousávají bahnitým terénem Chersonské oblasti směrem na jih. A k překvapení západních pozorovatelů a zřejmě i ruského velení se jim podařilo vytvořit na levém břehu Dněpru předmostí, které je podle mluvčí ukrajinské armády Natalie Gumeňukové tři až osm kilometrů hluboké.

Pokud by se takový postup potvrdil, tak by to byl nejhlubší průnik ukrajinských jednotek od počátku ofenzivy, která i podle vyjádření ukrajinských velitelů nedopadá dobře. U Avdijivky naopak útočí a získávají terén Rusové, i když za cenu obřích ztrát.

