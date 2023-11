Patricie Šedivá pracovala u operátora T-Mobile už dvacet let. Toužila ale po změně a odešla. Pět let sbírala zkušenosti v jiných firmách, ale před rokem ji z její původní práce oslovili, jestli by se nechtěla vrátit na pozici mluvčí. A tak šla. Mimo jiné ji zlákal pocit, že se vrátí někam, kde to dobře zná. Měla ale také možnost si vyjednat vyšší plat. Podobných případů, kdy se zaměstnanec vrací do firmy, z níž předtím dobrovolně odešel, je na pracovním trhu stále více.

Trend známý jako bumerangoví pracovníci (boomerang workers) firmy cítí celosvětově zejména v posledních měsících. Jak potvrdila analýza amerického trhu odborníků z týmu sociální sítě LinkedIn, podíl takto se vracejících zaměstnanců v letošním roce výrazněji stoupl poprvé od roku 2015. Zatímco v předchozích letech byl stabilně na průměrné hodnotě kolem 1,7 procenta, v roce 2023 dosáhl dvou procent.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč zpravidla lidé odchází jinam?

Po jaké době se zpravidla chtějí někteří lidé vrátit zpět?

Vyplatí se firmě znovu přijmout člověka, který z ní dříve odešel?