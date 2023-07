Po dokončení vysoké školy pracovala šestadvacetiletá Američanka Gabrielle Judgeová jako finanční poradkyně. Naskočila na tempo 50 až 60 hodin týdně, které jí ale brzy zničilo psychiku i zdraví. Přinutilo ji to přemýšlet o tom, co pro ni práce znamená. Došla k tomu, že hlavní je, aby se uživila. A to může i v daleko méně náročných a stresujících zaměstnáních.

Na svém rychle rostoucím účtu na sociální síti TikTok, kde ji sleduje téměř 150 tisíc lidí, nyní mluví o celkové proměně vnímání kariéry a „pracích pro lenochy“ (lazy girl/boy jobs). Tedy takových pozicích, kde zaměstnanec dělá často automatizovanou kancelářskou práci, sestávající z psaní e-mailů, zvedání telefonů nebo skenování dokumentů. Stále ale za slušnou mzdu, z níž mladý člověk vyžije. A ideálně je alespoň částečně z domova.