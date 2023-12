Pokud by firmy zaměstnávaly všechny pracovníky na dohodu klasicky, stát by na tom vydělal 15 miliard ročně. Dotlačit je k tomu mají upravená pravidla pro dohodáře, která začnou platit od léta. Nově se budou všechny jejich smlouvy evidovat a výdělky sčítat – častěji tedy z nich budou odvádět zdravotní a sociální pojištění. Tím, kdo má mít přehled o dohodách a odvodech z nich, bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která se na to nyní připravuje. Její pracovníci budou uhánět všechny, kteří včas nezaplatí. Za průtahy je pak může poslat do exekuce.

Nová pravidla počítají s tím, že na jednu dohodu si půjde vydělat nanejvýš 10 500 korun měsíčně, aniž by z ní pracovník musel platit pojistné. Pokud má takových smluv více, výdělky z nich se mu budou sčítat. Jakmile přesáhne limit 17 500 korun, musí odvést sociální a zdravotní pojištění ze všech dohod.

Na dohody často pracují například sezonní zaměstnanci či studenti. Dnes jsou dohody zpojistněny od 10 tisíc korun měsíčně, daně a případně pojistné odvádí zaměstnavatel. Centrálně se nikde nehlásí, takže stát o nich nemá přehled.

