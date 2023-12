Výroba strojů, od počítačů až po dopravní prostředky, patří neodmyslitelně k českému průmyslu. V roce 1993 tvořilo strojírenství pět procent produkce české ekonomiky, vloni to bylo přes dvacet. Za třicet let se produkce strojírenského průmyslu téměř zdesetinásobila. A to i přesto, že zaměstnává pouze o třetinu lidí víc. Dominantním oborem zůstává výroba motorových vozidel.