Buď se letos Češi pustili do předvánočních nákupů ještě dřív než obvykle, nebo už e‑shopy narazily na dno a nastává obrat ve vývoji jejich tržeb. Říjnové výsledky maloobchodu, které včera zveřejnil Český statistický úřad, každopádně ukazují, že se internetovým obchodníkům dařilo nejlépe za poslední dva roky.

V meziročním srovnání jejich tržby vzrostly o 5,3 procenta, což je nejvíc od předloňského září. Nárůst přitom odvětví zaznamenalo ve třech z posledních čtyř měsíců, zatímco v předchozím roce a půl tržby klesaly, někdy i dvouciferným tempem. Říjnová čísla sice ještě zdaleka nedosahují úrovně z období covidových uzávěr, kdy byly online nákupy jedinou možností, jak pořídit řadu druhů zboží, na druhou stranu už překonala stejné období roku 2019.

To ovšem neplatí pro maloobchodní tržby jako celek, které nadále zůstávají nižší než v době před covidem. Jejich pokles se ale v říjnu výrazně zpomalil a byl nejpomalejší za poslední rok a půl – meziročně obchodníci utržili o 1,4 procenta méně.

Tržby

To třeba podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka naznačuje, že propad maloobchodních tržeb začíná brzdit. „Základní příběh se ale nemění – inflace stále snižuje kupní sílu domácností, které si pak z obchodů odnášejí méně zboží, i když za něj platí podstatně více než v roce 2019,“ dodal. Za celý rok podle něj maloobchodní tržby ve srovnání s loňskem klesnou o necelých pět procent.

Lepších výsledků by se obchodníci mohli dočkat v příštím roce, ani to však není jisté, upozorňuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. „Řada domácností přepnula do úsporného režimu a ani pokles inflace a růst reálných mezd nemusí znamenat rychlý návrat spotřebitelského chování do starých kolejí.