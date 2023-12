Vánoce jsou za dveřmi, a kdo by se nezajel podívat na vyhlášené vánoční trhy do Drážďan nebo do Vídně? Vlak jezdí každé dvě hodiny a v teple a bez starostí vás doveze přímo do centra města. Představa adventní idyly s rodinou ovšem trvá pouze do chvíle, než se v e-shopu železničního dopravce dozvíte informaci o ceně. Ve srovnání s cestou autem jsou jízdenky na vlak luxus, který si ne každý může dovolit – tedy pokud jste nenakoupili s měsíčním předstihem.

A tak místo do vlaku nakonec usednete za volant a jedete se s celou rodinou zařadit do zácpy, kterou v ulicích pravidelně vytváří nejméně efektivní, nejvíce znečišťující a nejnebezpečnější druh dopravy, jaký známe.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se dnes jezdí vlakem v Česku?

Pro koho je dnes cestování vlakem po Česku vlastně vhodné?

A jaké má stát možnosti, pokud jde o ekonomiku Českých drah?