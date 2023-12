Ve finální fázi jaderného tendru na stavbu jednoho bloku v Dukovanech a případně i dalších zůstává řada klíčovým otázek nezodpovězených. Třeba právě to, kolik nových bloků bude Česko vlastně stavět. Nebo jakým způsobem se stamiliardové – a v případě více reaktorů i bilionové – investice zaplatí. Ministr průmyslu Josef Síkela (za STAN) v rozhovoru pro HN přiznává, že času není nazbyt. Očekává však, že nezodpovězené otázky se podaří vyřešit nejpozději na počátku příštího roku. Tedy předtím, než ČEZ pošle vládě finální pořadí uchazečů o největší zakázku v české historii.

Česká republika má velmi ambiciózní plány ve zvyšování jaderného výkonu, ale vlastně ještě pořád nevíme přesně jak velké. Jaderný tendr jde do finální fáze. Kdy se dozvíme my, ale především trojice uchazečů o stavbu nových bloků, jestli chce Česko jeden, dva nebo čtyři reaktory?

O potřebě více nových bloků v lokalitách Dukovany a Temelín komunikujeme s uchazeči průběžně. Rámcovou představu o nově vystavěné kapacitě jaderných zdrojů máme stanovenou v národním klimaticko-energetickém plánu, který mluví zhruba o čtyřech gigawattech. Bavíme se až o čtyřech velkých reaktorech a několika malých. Pokud bych to sečetl, tak se dostaneme i přes toto číslo. Je však třeba vyřešit, jakým způsobem zasmluvnit nezávazné opce na výstavbu dalších bloků v rámci jaderného tendru tak, aby to bylo právně čisté a abychom nezdrželi proces na první nový reaktor v Dukovanech. Jde tedy spíše o hledání optimální cesty, jak to celé smluvně udělat. Finální rozhodnutí musí vycházet nejen z koncepční úrovně, ale i z konkrétních nabídek.

Času už moc nezbývá, ČEZ má ministerstvu předložit vyhodnocení uchazečů do 15. února.

