Miliony čtenářů a diváků už takřka šedesát let vědí, že nejlepší čokoládu na světě vyrábí Willy Wonka. Od té doby, co jej spisovatel Roald Dahl uvedl na scénu, to dokázal v mnoha vydáních dvou knih, kde je hlavní postavou, a teď chce potřetí ohromit i kinosály.

Na rozdíl od předchozích dvou filmových zpracování nakládá nový snímek Wonka pouze s postavou, nikoli s Dahlovým příběhem. Ukazuje, jaký asi čokoládový guru mohl být zamlada, a jeho prostřednictvím přináší ostrou kritiku korporátního kapitalismu. Na Dahla, který svá sdělení halil do hávu ohromující imaginace, kritiku plochou. Pro autory ale zjevně důležitou

– jak film běží, servírují ji divákovi znovu a znovu.

Případů, kdy filmoví tvůrci zacházejí s literárními předlohami velmi volně, postupně přibývá. Je za tím samotná kreativita scenáristů a režisérů, požadavky filmových studií, ale důvodů je víc.

