Stávající systém výchovného, tedy plošný pětisetkorunový příspěvek k důchodu za každé vychované dítě, by se měl brzy razantně změnit. Vztahovat by se měl jen na děti od třetího dál, u prvního a druhého potomka by si pak ženy – nebo pečující...

13. 11. 2023 ▪ 4 min. čtení