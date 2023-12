Mnohé evropské zbrojovky řešily v posledních týdnech oříšek: má cenu si draze kupovat švédský šifrovací program Filkrypto, který použijí nejspíš jen jednou? Nebo je lepší se spolehnout na kurýra? Právě vedle poslíčka je v soukromém sektoru téměř nepoužívaný Filkrypto jedinou možností, jak poslat Evropské komisi nabídky, jimiž se firmy mohou ucházet o část z půl miliardy eur určených v rámci programu ASAP. Konkrétně lze získat peníze na rozšíření výroby dělostřelecké munice ráže 155 mm, kterou pak EU chce poslat na pomoc Ukrajině.

Podle neoficiálních odhadů by mohlo přijít 60 až 80 nabídek z celé Evropy včetně nejméně dvou z Česka. Jsou to firmy STV Group, která letos rozjela výrobu dělostřeleckých granátů v Poličce, a Czechoslovak Group, jež tuto munici vyrábí na Slovensku. Obě to HN potvrdily. Program vnímají jako možnost, jak navýšit kapacitu výroby dělostřelecké munice.

I přesto, že EU nemá problém dát zbrojovkám peníze, nesplní svůj slib Kyjevu, že mu do března dodá milion dělostřeleckých granátů. Bude to sotva třetina.



