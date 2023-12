Tuzemské banky se potýkají nejen s propadem hypoték, významnou krizí si prochází i trh s komerčními nemovitostmi. Mezi ty patří kanceláře, sklady nebo obchodní centra. Nejnovější data ukazují, že letošní rok bude z pohledu investic do realit vůbec nejhorší za posledních čtrnáct let – a to nejen v Česku, ale i celém regionu střední a východní Evropy. Důvodem jsou primárně vysoké úrokové sazby. Na jedné straně prodražují financování, na druhé zatraktivňují jiný druh investic, než jsou ty nemovitostní. Dobrou zprávou naopak je, že stále neroste podíl problémových úvěrů a i velcí institucionální investoři nadále splácí poctivě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak moc propadl v letošním roce trh s investicemi do nemovitostí.

Proč investoři raději volí jiné způsoby zhodnocování peněz.

Proč jsou hotely na „černé listině“ českých bank.

Kolik úvěrů banky zamítají kvůli neplnění ESG kritérií.