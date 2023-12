Wall Street již tradičně vydal své výhledy na rok 2024, kde hlavní analytici odhadují, na jaké úrovní skončí index S&P 500 na konci roku. Takové odhady mají samozřejmě blíže k alchymii než přesné metodice, neboť precizně odhadnout pohyby akciových trhů je takřka nemožné. Co může být přínosnější, je argumentace těchto analytiků, proč by se index měl pohybovat výše nebo níže.

V průměru je Wall Street letos optimistický a očekává, že index S&P 500 zakončí rok 2024 na úrovni zhruba 4900 bodů, což představuje mírný růst oproti současným hodnotám. Výhled stejných hráčů Wall Street se na přelomu let 2022 a 2023 ukázal být příliš opatrný. Konsenzus očekával, že se index S&P 500 v roce 2023 nejprve dotkne spodní hranice 3300 bodů v důsledku recese a od té se následně ve druhé polovině roku odrazí na hranici 4000 až 4100 bodů. V současné době se pohybuje kolem 4700 bodů.

V letošním roce hnalo trhy nahoru největších sedm amerických titulů, bez nich by index S&P 500 téměř nevyrostl. Nejedná se tedy o známku zdravého býčího trhu, ale pokud se podaří zkrotit inflaci bez ekonomické recese v příštím roce, pak by mohly být tahounem ostatní, tedy středně velké a menší společnosti. Nicméně v tomto scénáři bych také očekával, že úrokové sazby nespadnou zpět na nulu, a tak malé nevýdělečné start-upy vypadají ještě pořád rizikově. V opačném scénáři může nastat recese a výraznější růst nezaměstnanosti v USA a to akciové trhy zpravidla padají.

V obdobích vyšších úrokových sazeb se vyplatí vybírat si vysoce kvalitní tituly se silným fundamentem. V závislosti na tom, který z těchto scénářů se odehraje, lze říct, že je index S&P 500 v současnosti buď správně oceněný, nebo nadhodnocený. V každém případě se americké akciové trhy kvůli obrovským vládním zásahům do ekonomiky nyní zdají být profesionálům výrazně nečitelnější.