Inovace hýbou světem, a tak není divu, že se novou doprovodnou kategorií podnikatelských soutěží letos stal Inovátor roku. O tom, proč jsou technologické novinky důležité a čím ho zaujal první vítěz tohoto ocenění, mluví Daniel Jiřička, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež, který je partnerem této kategorie.

ÚJV Řež je tradičním partnerem krajských kol soutěží Firma a Živnostník roku. Proč je pro vás důležité sledovat inovace v regionech u malých a středních firem?

Schopnost zavádět nové nápady do průmyslové praxe je jedna z našich konkurenčních výhod, letos jsme se tím například probojovali i do finále Ceny za Průmysl 4.0 s projektem digitalizace při výrobě radiofarmak. Sledovat trendy a nové směry je pro nás velmi důležité – na domácím i mezinárodním trhu.

A za dobu, kdy jsme partnery krajských kol soutěží, jsme si ověřili, že regionální firmy své evropské konkurenty nejen sledují, ale často je v odvaze zavádět inovace i předčí. Je to pro nás inspirující a může nám to přinést i zajímavé partnerství.

V letošním roce byl poprvé vyhlašován Inovátor roku. Proč?

Je to asi logické vyústění naší dlouholeté účasti v porotách – trendy nás na krajských kolech vždy zajímají nejvíce. Vyzdvihnout odvážné nebo zajímavé inovátory v rámci speciální ceny se tedy v našem případě nabízí. Inovace jsou ostatně i součástí motta Skupiny ÚJV: lidé, inovace, technologie.

Co si pod pojmem inovace v malém a středním podnikání představíte?

Z pohledu naší specializace nás zajímají více technické inovace, které posouvají vpřed produkty nebo podporují efektivitu procesů. Ale určitě je třeba oceňovat i nové přínosy pro ekologii, udržitelnost nebo zlepšení celospolečenského klimatu.

A nejde jen o nápady. Musíme se dívat i na to, jestli se nové myšlenky dají realizovat za smysluplné náklady a jestli má inovátor vizi, jak své podnikání na tomto základě dál rozvíjet.

Čím vás zaujal letošní první vítěz kategorie Inovátor roku?

Virtuální realita, na které je založeno podnikání Virtual Lab, není sice úplnou technologickou novinkou, ale nás velmi oslovilo, že se firma rozhodla vstoupit na trh mimo lukrativní herní průmysl. Zaměření na zdravotnictví a školství je pro aplikaci virtuální reality zajímavý směr a využití technologie pro domovy seniorů v sobě nese i důležitý prvek společenské odpovědnosti. Líbí se nám také, že v back‑office týmu Virtual Lab našli uplatnění lidé s handicapem.

Prezentovaná řešení jsou zaměřena na uživatelský komfort a – mnohdy specifické – potřeby jejich zákazníků. To, že firma od začátku reinvestuje své provozní zisky zpět do rozvoje, dobře ilustruje, že Virtual Lab to myslí se svým podnikáním vážně a že portfolio jejich nabídky se bude dále rozrůstat.

Text vznikl ve spolupráci se společností ÚJV Řež.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.