Až půl milionu zásilek zvládne přepravní společnost PPL denně doručit lidem. Tato kapacita se jí teď před Vánoci hodí. Na rekordní objem doručených zásilek se už PPL dostala během Black Friday a největší nápor čeká v posledním týdnu před Štědrým dnem. „Po Vánocích se proces otočí a lidé zboží zase vracejí. To nás pak zaměstnává ještě první dva týdny v lednu,“ říká v rozhovoru pro HN generální ředitel firmy Petr Horák.

Tuzemská e-commerce s e po covidových letech potýká s propadem tržeb. Jak ochlazení pociťuje PPL?

E-commerce naskočila během covidu ze zřejmých důvodů na obrovskou vlnu obliby. V roce 2022 pak došlo k meziročnímu poklesu, bylo to ale v jednotkách procent. Letos si myslím, že si spotřebitelé našli k e-commerce cestu zpět. Je to i proto, v jaké situaci se ekonomika nachází. Řada domácností i firem musí hledat způsoby, jak ušetřit a nalézt levnější zboží a služby. V tomto směru se Češi naučili hledat levnější zboží na internetu. A to nejen na evropských e-shopech, ale zejména těch asijských. I díky tomu letos PPL roste řádově o deset procent v počtu přepravených zásilek. Je to dáno tím, že spotřebitelé si objednávají levnější zboží a v menších objednávkách.

