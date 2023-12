Taktovku nad kapitálovými trhy napříč světem držely po celý letošní rok úrokové sazby. Znát to bylo jak na trzích akciových, tak dluhopisových a pochopitelně na trhu peněžním. Všechny silně reagovaly na jakékoliv pohyby či jen prognózy pohybů sazeb vyhlašovaných centrálními bankami. Ta z globálního pohledu klíčová, tedy americký Fed, dosáhla zřejmě vrcholu navyšování a další růst sazeb se v této chvíli neočekává. O co se tedy bude hrát příští rok?

V zásadě můžeme vycházet ze dvou scénářů, optimistického, který je nyní zjevně na trzích převládající, a realistického, jejž si trhy příliš nepřipouštějí. Ten optimistický vidí rychlý návrat sazeb zpět k nízkým jednotkám procent, tedy návrat levných peněz. To by mohlo ospravedlnit současné valuace některých, zejména technologických, společností, které jsou nezřídka obchodovány za vysoké desetinásobky současných zisků. Realističtější pohled počítá se scénářem spíše pozvolného poklesu, nebo dokonce ukotvení sazeb na jen o něco málo nižší než současné hodnotě. Tento scénář koneckonců předkládá i většina představitelů Fedu, kteří upozorňují na to, že si centrální banka musí být před poklesem sazeb jistá, že inflace se bezpečně vrátí a následně i udrží na dvouprocentní hladině. A k této jistotě má americká ekonomika ještě daleko.

Jak tedy přistoupit k investiční strategii roku 2024? Pohled akciového investora by měl být z velké části řízen právě valuacemi. V této chvíli by spíše než předražené americké mohly zaujmout akcie společností například ze středoevropského regionu. Tomu se v letošním roce dařilo extrémně dobře a vyšší než průměrný růst čekáme i v tom příštím. O dost riskantnější sázkou pak může být Čína. Potýká se sice s nemalými problémy, ale ty jsou do velké míry již do cen akcií zaneseny, a tak by mohly naopak překvapit růstem. V českém prostředí by neměl investorům uniknout vysoký výnos na dluhopisovém trhu, který stejně jako letos nabídne i v příštím roce zřejmě vůbec nejvýhodnější kombinaci mezi tržním rizikem a výnosem.