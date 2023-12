Co potřebuje Česko, aby získalo pozici vyspělé ekonomiky, v níž se vyvíjejí, vyrábějí i finalizují kvalitní výrobky, a získalo tak benefity s tím spojené? Je to mimo jiné silná česká burza, která bude schopna poskytnou českým firmám dostatek kapitálu. Dostatek kapitálu k tomu, aby mohly budovat silné české značky a mohly je nejen vymýšlet a vyrábět, ale také vyvážet a samy prodávat v zahraničí.

Odhaduji, že více než 70 procent úspěšných tuzemských značek české vlastně nejsou, protože jsou vlastněny pobočkami zahraničních koncernů. Zahraniční firmy nám v devadesátých letech velice pomohly, ale chceme-li být úspěšní a těžit z potenciálu našich nápadů a výroby, musíme se postavit na vlastní nohy a ve velkém opustit stigma subdodavatelů.

Konkrétní mohu být ve stavebnictví, kterému se věnuji celý svůj profesní život. Ve všech evropských zemích na západ od nás většinu trhu obsluhují lokální stavební firmy a výrobci stavebních materiálů. Stavebnictví je lokální obor, kde rozhoduje tradice, místní znalosti a kontakty, a tak je to logické. U nás však ve výrobě stavebních materiálů i samotné velké výstavbě dominují firmy zahraniční.

Nepíši to proto, že by mi to vadilo, ale proto, aby bylo zřejmé, že většina zisku z českého stavebnictví, analogicky z celé české ekonomiky, míří do zahraničí. Zisk vytvořený u nás se pak investuje po celém světě, tam, kde je to aktuálně výhodné. V tuto chvíli v oboru stavebnictví, z velké části v USA a pak samozřejmě v zemích, kde sídlí centrály zahraničních společností. Není cesta přemýšlet, jak odtoku zisku bránit, ale jak zařídit, aby k nám také něco ze zahraničí přitékalo. Jak podpořit české firmy a značky v expanzi a zároveň jak umožnit, aby při expanzi nadále zůstaly českými a neskončily v zahraničních rukou, jak se tak často nyní děje.

Znalosti, schopnosti a chuť v řadě oborů máme. Co rostoucím a aktivním firmám chybí, je dostatek tuzemského kapitálu. Jednou z cest, kde ho získat, by měla být pražská burza. Dobře regulované, stabilní a bezpečné prostředí. V konkurenci s okolními zahraničími burzami však zatím příliš malé.

Naše firma DEK si od založení v roce 1993 postupně prošla všemi možnými způsoby financování. Malá půjčka od rodiny, bankovní půjčky, klubové půjčky i dluhopisy spolu ve spojení s reinvestováním naprosté většiny zisků zatím vždy stačily k rychlému růstu. Nyní chceme expandovat do zahraničí, ale není rozumné zvyšovat závislost na dluhovém financování. Chceme zůstat českou firmou a zachovat si svobodu volby, ale o to při využití nabídek kapitálu od zahraničních investičních fondů zákonitě přijdeme a do několika let skončíme na burze v Londýně nebo Amsterodamu. Vstup na pražskou burzu by pro nás byl ideálním řešením.

Tak jako my přemýšlí řada mých kolegů a majitelů tuzemských firem, kteří plánují expanzi. A všichni si lámou hlavu nad tím, zdali je pražské burzovní prostředí dostatečně veliké, dostatečně likvidní, perspektivní a jestli to nebude po potenciálním stažení ČEZ slepá cesta. Jestli mohou české burze svěřit dílo, které budovali po desítky let. Pevně věřím, že to cesta je. Nejen pro firmy, jako je DEK, ale i pro celou českou ekonomiku.

Jak přesvědčit firmy a investory a tím zvětšit na burze nabídku i poptávku? Vyhlásit prioritu vlády, daňově zvýhodnit investice nebo vstup na burzu a také napojení na důchodový systém, což se nyní díky DIP děje. Možností je řada, jsou celosvětově vyzkoušené a známé. Firmy i investoři potřebují cítit, že burza má perspektivu, poroste a nebude se do budoucna spíše zmenšovat.

Česká republika potřebuje silné české firmy se silnými českými značkami, které budou masivně exportovat české zboží a české služby na zahraniční trhy a vydělané peníze budou nakonec nejen vracet zpět do naší ekonomiky, ale také se o svoji prosperitu budou dělit prostřednictvím penzijních fondů se svými spoluobčany. K tomu potřebují české firmy silný český kapitál a ten by měl být pro ně dostupný na silné české burze.

Expanze na zahraniční trhy je kapitálově náročná a v případě, že nebudou mít české firmy k dispozici silnou českou burzu, budou příliš často končit na burzách zahraničních anebo v rukou zahraničních fondů, tak jak se to děje doposud. České firmy v zahraničních rukou posílají vydělané peníze na investice do zahraničí a zhodnocují majetek zahraničním penzijním fondům, ale ty nám na české důchody ani na transformaci české ekonomiky určitě přispívat nebudou.

Autor je generální ředitel a zakladatel skupiny DEK, ambasador Druhé ekonomické transformace