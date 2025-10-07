Na současný evropský ekonomický prostor můžeme nahlížet jako na laboratoř, v níž lze pozorovat dvě tváře stejného problému. Německo a Francie, dvě nejsilnější ekonomiky eurozóny, se potýkají s nutností řešit dlouhodobě neudržitelný růst veřejného dluhu. Berlín reaguje zatím včas, aby předešel tržní nedůvěře. Paříž sklízí důsledky dlouho odkládaných rozhodnutí.
Vývoj v obou zemích by měl být pro Českou republiku víc než předmětem analytického zájmu, může sloužit jako praktický návod, kudy se vydat, případně čeho se vyvarovat.
Co se dočtete dál
- Jak se liší fiskální reakce Německa a Francie na rostoucí veřejný dluh.
- Jaké konkrétní kroky představilo Německo na podporu investic.
- Jaké dopady měly poslední snížení ratingu a tržní nedůvěra na francouzské veřejné finance.
