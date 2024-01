V letošním roce se rozhodne, kdo se stane vítězem tendru na stavbu jaderných bloků v Česku, a tedy i největší zakázky v tuzemské historii. Zhruba tuto větu napsal autor tohoto textu v energetickém výhledu pro rok 2014. Jak to dopadlo, víme. Poté co tehdejší vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a ministra financí Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout za nové temelínské reaktory záruku, ČEZ soutěž těsně před vyhlášením vítěze odpískal. Česko tak dalších devět let nejen v jádru, ale energetice celkově přešlapovalo na místě.

Přesto konstatování o vyhlášení vítěze jaderného tendru platí i pro energetický výhled na rok 2024, byť je po minulých zkušenostech lépe volit podmiňovací způsob. A to i proto, že mnozí mají o úspěchu současné soutěže na stavbu nového bloku v Dukovanech také nyní velké pochybnosti. Přesto energetičtí experti oslovení HN téměř jednohlasně označují výsledek jaderného tendru za hlavní energetickou událost roku 2024. Trojici uchazečů tvoří americký Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP. O tom, kdo z nich disponuje nejlepšími předpoklady nový blok či bloky vybudovat, má ČEZ informovat vládu do 15. února.

