Až se jednou dějiny budou ptát, tak vězme, že ani jedna z našich reforem, které jsme si tu za dvacet let sami udělali, nevstoupí do dějin. Ani do českých, a už vůbec ne do světových. A ani tato poslední vládní, penzijní ne. Nevejde do učebnic, není...

Komentář Tomáše Sedláčka