Loňský rok měl, obrazně řečeno, v české ekonomice nevyrovnané skóre. Přinesl sice vysokou inflaci, ta se ale v průběhu roku výrazně snížila a nelze říci, že by přinesla negativní překvapení. Jakkoliv samozřejmě meziroční cenový růst blízko sedmi procent, vykázaný v prosinci, nelze oslavovat. Méně příznivými výkyvy ovšem prošel celkový výkon české ekonomiky, měřený ukazatelem HDP. Zanedbatelný mezikvartální růst pozorovaný v prvním pololetí se ve třetím čtvrtletí překlopil ve výrazný pokles, jenž byl široce rozkročený napříč výdajovou strukturou a napříč sektory ekonomiky na straně tvorby HDP.

Celoroční pokles české ekonomiky bude činit 0,4 procenta, to ovšem za podmínky, že závěrečné čtvrtletí 2023 vykáže alespoň mírný mezikvartální růst HDP. Do letošního roku vstupujeme s nadějí na hospodářské oživení. Na straně domácí poptávky by jeho tahounem měla být spotřeba domácností, profitující z kombinace solidního růstu mezd a nízké inflace.

Velkým otazníkem je však cenový vývoj hned v lednu: výraznější než očekávané zdražení energií a potravin by vedlo k vyššímu celoročnímu profilu inflace s nepříznivým dopadem na reálné příjmy domácností a jejich spotřebu. Na straně vnější poptávky vzbuzuje nejistotu kondice našeho hlavního obchodního partnera: německá ekonomika loni vykázala pokles HDP a pro rok 2024 se čeká jen mírný růst, jenž může snadno ochabnout do blízkosti stagnace. Jestliže ještě v prosincových průzkumech finanční trh očekával, že česká ekonomika letos vykáže růst HDP více než 1,5 procenta, tak z aktuálního pohledu jde spíše o optimistický scénář.

Vše uvedené se odehrává v prostředí poměrně přísného nastavení domácí hospodářské politiky. Na straně veřejných financí došlo k přitvrzení skrze konsolidační balíček. Rozpočtová politika bude v tomto kurzu v dohledné době pokračovat. Měnová politika zůstává restriktivní: prosincové snížení úroků ČNB bylo jen prvním opatrným krůčkem. A cesta, jak české ekonomice ve stávající situaci ulehčit, povede právě skrze další uvolňování měnových podmínek.