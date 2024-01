Na sobotním celostátním fóru v Brně obhájil pozici předsedy Pirátské strany. Ivan Bartoš je jím s krátkou přestávkou v letech 2014 až 2016 už 13 let. V rozhovoru pro HN odmítá, že by strana za tu dobu ztratila svoji původní dravost. Mluví o tom, jak by chtěl zatlačit na koaliční partnery v jednom z dlouholetých témat strany – legalizaci konopí –, ale třeba i o kauze předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky.

Před lety jste šli do voleb s heslem Pusťte nás na ně. Tady na fóru slýchám, že jste od té doby trochu zkrotli. Máte ten pocit taky?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak odráží kritiku i vlastních spolustraníků, že strana ztratila odvahu a drajv?

Jak chce lidovce přesvědčit, aby kývli na rozšíření zákona o legalizaci konopí?

Co si myslí o kauze předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky s jeho odchodem z večírku v době střelby na FF UK?