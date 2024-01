Polostátní energetická společnost ČEZ a soukromá investiční skupina CVC Capital plánují příští týden podat konkurenční nabídky na českou plynárenskou distribuční síť GasNet. Uvedla to ve středu agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké jednání. Nabídky mají být podány do 26. ledna. ČEZ ve středu podání nabídky nekomentoval, finanční ředitel společnosti Martin Novák však už loni v rozhovoru s ČTK zájem podniku o distribuční síť potvrdil.

Na prodej je kontrolní balík v GasNetu ve výši zhruba 55 procent, který vlastní finanční společnost Macquarie Asset Management společně s penzijním fondem Australian

Retirement Trust.

GasNet vlastní prostřednictvím firmy Czech Gas Network Investments (CGNI) konsorcium investorů vedené firmou Macquarie Asset Management (MAM). Do konsorcia dále patří British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Na distribuci plynu v ČR má podíl 80 procent.

Zástupci firem MAM, ČEZ, CVC a GasNet se na dotaz agentury Reuters k transakci odmítli vyjádřit. Ředitel strategie a místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani již loni v srpnu ale uvedl, že firma je připravená podat nabídku, pokud bude proces formálně zahájen.

Ředitel Patria Corporate Finance Petr Dědeček v srpnu odhadl, že cena společnosti může být lehce pod desetinásobkem provozního zisku EBITDA. Ten se u GasNetu pohybuje nad devíti miliardami korun.

Cenu GasNetu může ovlivnit nově stanovená míra výnosnosti aktiv používaných energetickými společnostmi k regulované části jejich byznysu, tzv. WACC, o které pro nové regulační období rozhodne Energetický regulační úřad. HN nedávno uvedly, že distributoři plynu navrhují výrazné navýšení výnosnosti. To by zároveň zvýšilo prodejní cenu GasNetu. V zájmu potenciálních kupců tak naopak je, aby stanovená výnosnost byla co nejnižší.

Firmě GasNet předloni klesl čistý zisk na 1,89 miliardy korun, což je meziročně o 35 procent méně.

Dalšími distributory plynu v Česku jsou EG.D ze skupiny E.ON v jižních Čechách a Pražská plynárenská distribuce v Praze.