Dánské architektonické studio BIG se blíží k dokončení architektonické studie Vltavské filharmonie. Už 24. ledna proto do Prahy dorazí zakladatel ateliéru Bjarke Ingels, aby představil její aktuální podobu. A to po boku týmu Martina Krupauera, který mnohamiliardový projekt vede. Ten v rozhovoru pro HN přibližuje okolnosti stavby, která má ambici posunout tuzemskou kulturní scénu do 21. století.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co všechno obnáší momentálně připravovaná architektonická studie?

Jsou v tuto chvíli už známé nějaké skutečnosti, které musely být oproti vítěznému návrhu upraveny?

Co by mohlo stavbu ohrozit?