Zapojení specializovaného krajinářského architekta se stává standardem velkých veřejných či developerských projektů, postupně roste i poptávka od jednotlivců z prostředí střední třídy. Stále jsme ale podle krajinářské architektky se zkušenostmi z Francie Jitky Tomsové v pohledu na veřejné prostranství pozadu za západní Evropou, kde je přirozenější být venku, a tím pádem se starat víc o to, jak to tam vypadá. „Urbanismus by měl vtáhnout do společnosti i ty, kteří jsou na jejím okraji, měl by jim dát roli, kterou si sami vyberou. Pokud je veřejné prostranství vyčleněno – v uvozovkách – pouze pro ty vhodné, potom vznikají nové problémy a ty staré se vrátí,“ dodává Tomsová.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč architekti jen neradi mění projekt?

Do jaké míry ovlivňuje podobu veřejného prostoru nefunkční legislativa?

Proč nakonec vyhraje betonová džungle?

Najdou se odvážní radní, kteří se rozhodnou změnit podobu města?