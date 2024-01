Zhruba třetina malých a středních firem počítá s tím, že letos omezí investice do svého rozvoje. Vede je k tomu opatrnost a spíše pesimistický výhled na rok 2024. Od něj většina podniků do 250 pracovníků očekává stagnaci či pokles české ekonomiky a nedostatek kvalifikovaných sil. Rovněž mají obavy z dopadu vládního úsporného balíčku. Část podnikatelů i proto uvažuje, že svou činnost raději ukončí a společnost prodají. Vyplývá to z průzkumu, který pro poradenskou společnost PKF Apogeo udělala agentura Ipsos.

Optimistický výhled pro letošek má menšina podniků. Podle šetření, jehož se zúčastnilo 153 malých a středních firem, se jen pětina společností domnívá, že česká ekonomika letos poroste. A každý třetí podnikatel věří, že letos dosáhne rostoucích příjmů. „Situace není nijak růžová, spíše očekávají stagnaci. Jen malá část podnikatelů věří, že se to otočí a přijde růst,“ uvedl Vladimír Chylík, partner pro daňovou oblast společnosti PKF Apogeo.

