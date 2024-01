Ústavní stížnost hnutí ANO na omezení valorizace důchodů neuspěla. Není to překvapení. Každý, kdo si prostudoval předcházející nálezy Ústavního soudu, musel čekat, že to tak dopadne. Ústavní soud vždy říkal, že menšina má právo vyslovit svůj názor, ale většina má právo vládnout. Tedy že nekonečné obstrukce ústavní ochranu nezaslouží. Teď to zopakoval a znovu k tomu se svatou trpělivostí opozičním stěžovatelům vysvětlil, co je a co není retroaktivita. Jasné, transparentní a vyargumentované rozhodnutí.

