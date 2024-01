V insolvenční kauze společnosti Mammoth, spojené s fiktivními pronájmy iPhonů ve skupině firem podnikatele Vladimíra Kováře, došlo ke zlomovému verdiktu. Jeden z věřitelů – skupina J&T – to považuje za důležité vítězství. Soud nařídil dvěma jednatelům Mammothu složit do úschovy 42 milionů korun na náhradu škody, kterou údajně způsobili tím, že včas nevyhlásili insolvenci. To svědčí o tom, že věřitelé budou dál vyvíjet tlak na osoby, které mohly být zodpovědné za pětimiliardový krach podniku.

