Většina akciových indexů opět po nějaké době vytváří nová historická maxima. Loni se v zásadě otočila situace z roku 2022. Zisky amerických a evropských firem agregátně víceméně stagnovaly a růst indexů tak byl zapříčiněn návratem ocenění akcií na vyšší úrovně.

Pod povrchem indexů byl však vývoj velmi různorodý. Dařilo se primárně akciím růstovějších a zejména velkých technologických firem, které si prošly útlumem v roce 2022. Kombinací oživení poptávky a snížení nákladů již vykázaly růst zisků. Velkým faktorem pro růst ocenění pak bylo nadšení z vývoje umělé inteligence.

Určitou recesí a poklesem ocenění si naopak prochází části průmyslového, zdravotnického nebo realitního sektoru. Na úrovni indexů je ale jinak celkově zaceněn ideální ekonomický scénář, který signalizují přicházející makrodata. Inflace se celkem rychle vrací k cíli centrálních bank. Pracovní trh se postupně utlumuje, avšak snižování sazeb na jaře by mělo ekonomiku a růst firemních zisků znovu nakopnout – akorát včas, aby nedošlo k plošné recesi.

Pro americký trh analytický konsenzus počítá letos s meziročním růstem zisků o 12 procent. Vzhledem k tomu, že ocenění se vrátilo zpět na vysoké úrovně z roku 2021, prostor pro pozitivní překvapení není úplně velký. V případě dalšího růstu ocenění bychom se začali dostávat na trajektorii ještě větší dotcom bubliny z přelomu tisíciletí. To se samozřejmě nedá vyloučit, ostatně na trzích aktiv se jde neustále z jedné bubliny do druhé, ale asi by to neměl být základní scénář pro investování.

Mít expozici na vývoj umělé inteligence například přes čipové firmy dává smysl, ale spíše bych očekával opětovné srovnávání výkonnosti mezi jednotlivými sektory. Stačí například oznámení větších vládních stimulů v Číně, aby se zvedla cena ropy a jiných komodit. Půjde o proinflační impulz a rotace z amerických technologií do jiných částí trhu může opět začít.