Pokud mají Ukrajinci po dvou letech války někoho, komu důvěřují, že dokáže porazit Rusko a že není zapojen do politických machinací a ani do korupce, tak je to vrchní velitel armády Valerij Zalužnyj. Podle průzkumu veřejného mínění z prosince věří padesátiletému generálovi 88 procent lidí. To je o 26 procentních bodů více než prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

Proto když v pondělí večer začala po ukrajinských médiích kroužit informace, že prezident generála odvolal, vyvolalo to mimořádný zájem Ukrajinců i jejich západních spojenců. Mluvčí prezidenta i ministerstva obrany zprávu dementovali.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak by armáda a společnost zareagovaly na odvolání populárního generála.

V čem jsou kvality Zalužného.

Kdo by ho mohl nahradit.