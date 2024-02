Na rozpadající se fasádu svého soudu pověsil zelené sítě, aby lidem nepadala omítka na hlavu. Na opravu nemá předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl dostatek peněz kvůli škrtům. Právě stav justičního paláce na pražském Pankráci je podle něj typickým obrázkem celé české justice. „Když přestává něco fungovat, něco někam padá, tak se na to pověsí síť, aby to ještě chvíli vydrželo. Místo toho, aby se řeklo: Aha, tady bude potřeba asi něco vyřešit.“

Jeden z nejvýše postavených justičních činitelů, který Vrchní soud v Praze řídí od ledna 2020, se v rozhovoru pro HN pustil do nečekané kritiky stavu svého resortu. Vadí mu nejen to, že soudy dostávají nové úkoly, aniž by jim na to ministerstvo spravedlnosti přidalo lidi nebo peníze, ale také neuspokojivý stav justičního IT systému nebo chybějící vize.

Soudy by letos mě ly vyřídit za stavení zhruba milionu marných exekucí. Jak to zvládnete, když vám na to ministerstvo nedalo lidi ani peníze navíc?

Budeme muset. Nemyslelo se na to, že to je práce navíc. Aby se pomohlo dlužníkům v dluhové pasti, tak se přijme se zákon, ale už se nepočítá s tím, že to bude justice, která to bude muset vyřídit. Předseda soudu musí vyčlenit tým pracovníků, kteří se tím budou zabývat, a jejich práci musí zatím vykonávat někdo jiný. Zaplatí se to exekutorům, kteří připraví usnesení o zastavení exekuce, ale už se nezaplatí soudům, které musí zprocesovat realizaci. Tedy zkontrolovat oprávněnost odměny, a jestli k zastavení exekuce došlo.

Ko lik lidí by podle vás bylo potřeba na tuto novou agendu?

Nedokážu mluvit za nižší soudy, které to mají na starosti. Počítá se s tím, že si s tím justice poradí. Ano, dosud si poradila. A dokonce si co do rychlosti civilního řízení vydobyla v průměru čtvrté místo v Evropské unii. Jenomže kapacita justice je vyčerpaná. Právě proto se teď ozývají v justici hlasy o jejím podfinancování. Je potřeba začít ty věci už řešit opravdu s nějakým střednědobým strategickým záměrem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké výzvy stojí nyní před justicí?

Proč je její IT na pokraji kolapsu?

Jak nyní justice řeší nástup umělé inteligence a její využití?