Přesně po roce se podnikatel Pavel Tykač vrací do britské energetiky. Jeho skupina Sev.en Global Investments, která se zabývá zahraničními investicemi, rozšiřuje své energetické portfolio o čtyři tamní plynové elektrárny ze společnosti InterGen UK. Tu přitom Tykač spoluvlastnil do začátku loňského roku spolu s čínskými společníky.

Tehdy je ale v tendru získal poměrně překvapivě tuzemský finančník Pavel Hubáček, majitel Creditas Group, a jeho energetický fond Green. Teď je ale přebírá opět Tykač, avšak už bez někdejších čínských partnerů, státních firem China Huaneng a Guangdong Energy. Cenu obchodu strany neuvedly. Minulý rok se spekulovalo o prodejní ceně v přepočtu kolem 20 miliard korun.

