Eskalátor na ústeckém hlavním nádraží vyváží na peron celou partičku mladých kluků. Může jim být kolem osmnácti. „Kde je to čínské TGV?“ rozhlížejí se kolem sebe. Ještě před pár dny by málokdo hádal, že se tady bude čekat zrovna na tuhle atrakci. Druhořadý rychlík z Ústí nad Labem do Kolína obvykle moc pozornosti nepoutá. Teď tu ale na něj čeká kolem třiceti lidí, kteří rozhodně nejsou běžní cestující. Shlukli se na konci peronu, odkud je trochu vidět do servisního zázemí RegioJetu. A čekají.

Čínský vlak

Tmavošedá jednotka přijíždí k nástupišti až pět minut před plánovaným odjezdem a ještě se chvíli čeká na to, než se odblokují dveře. Pak už se hrnou lidé dovnitř a velká část z nich si interiér doslova osahává. Jednotka je už pět let stará, ale skoro celou tu dobu prostála odstavená v Česku, pořád to tu trochu voní jako v novém autě.

