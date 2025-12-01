Sedm a půl roku trvající působení Jiřího Svobody v čele Správy železnic (SŽ) skončilo. V pondělí ráno ho správní rada podniku odvolala. HN to potvrdil člen rady Martin Kolovratník (ANO). Místo Svobody rada pověřila vedením SŽ dosavadního náměstka Mojmíra Nejezchleba.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce výběr nového šéfa nechat až na svém nástupci. Nominantem vznikající vlády je bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik. „Budu s ním o tom v rámci předání resortu mluvit,“ řekl HN Kupka.
Tiskové oddělení SŽ rozeslalo po zasedání novinářům krátké prohlášení správní rady, které nechává Svobodovi určitý prostor k návratu. Nikdo konkrétní pod ním není podepsán. Radu vede Martin Červíček (ODS), jsou v ní lidé blízcí ODS, ale zastoupení tam má i ANO.
Ve hře je zřejmě i takzvaný zlatý padák, tedy štědré odstupné.
Co se dočtete dál
- Má Svoboda šanci na návrat?
- Dostane „zlatý padák“?
- A jak ho hodnotí dosavadní stínový ministr dopravy z ANO?
